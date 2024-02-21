Сильные морозы ожидаются в Самарской области с 22 по 26 февраля

В Самарской области объявили оранжевый уровень погодной опасности. Всему виной аномальные морозы. Среднесуточная температура воздуха будет на 9 и более градусов ниже нормы. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».
— В период с 22 по 26 февраля местами в Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы. Минимальная температура в ночные часы составит −25, −31 градус, — сообщает региональное ГУ МЧС.
Жителям региона советуют сократить время, проведенное на улице, не допускать переохлаждения и внимательно следить за своим состоянием. Спасатели отмечают, что нельзя растирать снегом, а также резко согревать обмороженные участки тела.