Всю Молдову парализует на три дня из-за акции протеста пассажирских перевозчиков: «Если власти к нам не прислушаются, рейсы будем отменять и дальше»

— Мы увидели, что наш выход на главную площадь Кишинева власти превратили в какой-то непонятный пинг-понг. Как будто мы вообще не существуем, просто так мы стояли на площади. Поэтому, учитывая, как нам власти ответили, посчитали, что мы должны прибегнуть к другим методам протеста. Власти говорят, что протестуют только те, кто не хочет принимать новые правила, а хотят работать по-старому. В этой связи у меня вопрос — мы требуем от правительства принятия европейских, а не антиевропейских норм и правил! Значит, принятие европейских норм оставят нас в прошлом?!