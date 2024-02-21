Всю Молдову парализует на три дня из-за акции протеста пассажирских перевозчиков: «Если власти к нам не прислушаются, рейсы будем отменять и дальше»

Молдавские автоперевозчики объявили о приостановке всех межрайонных и районных рейсов с 27 по 29 февраля в знак протеста против позиции правительства, которое не реагирует положительно на их требования. Об этом 21 февраля заявило руководство Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта (APOTA).
— Из сел, районных центров, городов, Кишинева в эти три дня невозможно будет уехать, — мы дозвонились до главы APOTA Олега Алекса.
— То есть, никто никуда не поедет?
— Ну, мы надеемся, что все перевозчики присоединятся к нашей акции. По крайней мере, к этому все идет. Будут работать только международные перевозки.
— Как вы думаете, эта мера поможет как-то повлиять на власти страны?
— Мы увидели, что наш выход на главную площадь Кишинева власти превратили в какой-то непонятный пинг-понг. Как будто мы вообще не существуем, просто так мы стояли на площади. Поэтому, учитывая, как нам власти ответили, посчитали, что мы должны прибегнуть к другим методам протеста. Власти говорят, что протестуют только те, кто не хочет принимать новые правила, а хотят работать по-старому. В этой связи у меня вопрос — мы требуем от правительства принятия европейских, а не антиевропейских норм и правил! Значит, принятие европейских норм оставят нас в прошлом?!
— Но ваш протест отразится на обычных жителям Молдовы, принесет им массу неудобств…
— Согласен! Мы не против жителей Молдовы, но, поймите нас, мы не можем ждать, пока нам дадут кувалдой по голове! Мы попытались протестовать очень цивилизованно, даже, когда протестовали на площади, сделали так, чтобы транспорт мог проезжать по ней. Максимально постарались. Мы же просим власти просто скопировать с европейских регламентов некоторые положения и внести в наше законодательство. Но власти нас не слышат. И что делать? Надо сделать что-то другое, чтобы нас услышали.
— А если и эта мера не поможет вам быть услышанными властями?
— Значит, будем и дальше протестовать.
— Будете и в дальнейшем приостанавливать рейсы?
— Возможно это продолжится. Сейчас мы объявили о трех днях приостановки рейсов. По истечении этого срока возобновим работу и посмотрим. В зависимости от реакции властей, решим, что будем делать дальше.