В здании школы № 82 в Кемерове сделают капитальный ремонт

Зданию уже 63 года и оно уже давно требует ремонта. Мэрия объявила аукцион на проектирование капитального ремонта. Цена контракта — более 8 миллионов рублей. Подрядчик должен будет заменить все коммуникации, поменять окна и двери, отремонтировать все помещения и благоустроить территорию. На территории школы появится футбольное поле и спортивная площадка. Также планируется озеленение кустарниками и деревьями.