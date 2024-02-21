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В здании школы № 82 в Кемерове сделают капитальный ремонт

Цена контракта составила более 8 миллионов рублей.

В официальном канале пресс-службы администрации города Кемерово рассказали о капитальном ремонте, который будет сделан в школе № 82.

Зданию уже 63 года и оно уже давно требует ремонта. Мэрия объявила аукцион на проектирование капитального ремонта. Цена контракта — более 8 миллионов рублей. Подрядчик должен будет заменить все коммуникации, поменять окна и двери, отремонтировать все помещения и благоустроить территорию. На территории школы появится футбольное поле и спортивная площадка. Также планируется озеленение кустарниками и деревьями.

Завершить разработку проекта требуется до конца 2024 года.