Мельников: под четыре запланированных в Балтийске глэмпинга выделили 25 Га

Где-то порядка 25 гектар на четыре объекта. То есть, там солидные, по 12 гектар хотят: пять, четыре. Для муниципалитета это очень выгодный такой [проект], во-первых, инвестиции в виде НДФЛ и всего остального, которые будут. А, во-вторых, это просто земли: мы предоставляем право размещения, это не в аренду. Это объекты не капитальные, это объекты на территории городских лесов, интегрированные в ту среду, которая там сегодня есть. И мы с гектара получаем 600 тысяч [рублей] в год, поэтому только 10 гектаров нам дают уже шесть миллионов.