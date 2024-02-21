Новосибирские синоптики прогнозируют небольшое потепление

В ближайшие дни в Новосибирске ожидается небольшое потепление. Такой прогноз сделали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
Так, в ночь на 22 февраля в городе прогнозируют температуру около −25…-27 градусов. Днем потеплеет до −17…-19. Существенных осадков не ожидается, однако новосибирцев предупреждают о скольких дорогах.
Ночью 23 февраля столбики термометров опустятся до −28…-30 градусов, днем поднимутся до −15…-17. Осадков синоптики не прогнозируют.
В ночь на 24 февраля градусники покажут −24…-26 градусов. К середине дня в городе потеплеет до −13…-15 градусов. В течение суток сохранится малооблачная погода.