В Кемерове в мае установят пятиметровый памятник Александру III

В погоне за политической и исторической злободневностью в Кузбассе устанавливают всё больше новых памятников и всё меньше вспоминают о старых. Доктор культурологии, профессор Анатолий Кулемзин рассказывал «АиФ в Кузбассе», почему нельзя перекапывать бульдозерами Шестаково и обшивать сайдингом деревянный Мариинск.