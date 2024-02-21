В Кемерове в мае установят пятиметровый памятник Александру III

Как сообщает А42, в мае этого года в Кемерове появится пятиметровый памятник Александру III. Установку памятника поддержал 31 депутат из 32. Его автором станет Зураб Церетели.
«Комиссия по топонимике рассмотрела этот вопрос и предлагает его поддержать. Памятник будет выполнен из бронзы, высота — 5 метров 35 сантиметров (вместе с постаментом — 14 метров), вес 12 тонн», — цитируют журналисты слова замглавы города по социальным вопросам Олега Коваленко.
Установить монумент власти планируют рядом с управлением РЖД в Центральном районе. Это символично, поскольку императора считали инициатором промышленного освоения Сибири и строительства Транссиба.
В погоне за политической и исторической злободневностью в Кузбассе устанавливают всё больше новых памятников и всё меньше вспоминают о старых. Доктор культурологии, профессор Анатолий Кулемзин рассказывал «АиФ в Кузбассе», почему нельзя перекапывать бульдозерами Шестаково и обшивать сайдингом деревянный Мариинск.