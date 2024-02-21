Учёные выяснили, как COVID-19 влияет на пищеварительную систему

Учёные из Южного медицинского университета в Китае выяснили, что даже лёгкая форма COVID-19 может повышать риск появления язвы и рефлюксной болезни. Результаты опубликованы в BMC (BioMed Central) Medicine.
В исследовании использовались данные людей в возрасте от 37 до 73 лет, взятые из биобанка Великобритании. У 112311 испытуемых ранее был COVID-19, 359671 не болели им, а 370979 участников заболели в период проведения исследования.
Исследователи обнаружили, что COVID-19 был связан с повышением риска развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни на 41%, пептической язвы — на 23%, желудочно-кишечной дисфункции — на 38%, заболеваний поджелудочной железы и печени на 36% и 35%, заболеваний желчного пузыря — на 21%.
Риск появления дисфункции ЖКТ оставался повышенным через год после заражения. Кроме того, связь с заболеваниями органов пищеварения сохранялась даже если испытуемые переболели COVID-19 в лёгкой форме.