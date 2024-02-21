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В Калининград на фестиваль приехала Царь-колбаса длиной 23 метра

Увидеть диковинку можно будет на фестивале «Сказки старого города» в эту субботу.
Источник: Музей мирового океана

В субботу на фестивале «Сказки старого города» калининградцы смогут увидеть Царь-колбасу.

«Колбасу приготовили на высокоавтоматизированном заводе в Курске, везли аккуратно, в специальной индивидуальной упаковке. По словам технолога компании, такую большую колбасу произвести удалось впервые (!), все очень волновались, но благодаря слаженным действиям команды все получилось отлично. Длина Царь-колбасы — 23 метра! А вес мясного шедевра — 68 килограммов!», — рассказали в пресс-службе Музея Мирового океана.

Фестиваль будет проходить 24 февраля.

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