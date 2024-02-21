В Калининград на фестиваль приехала Царь-колбаса длиной 23 метра

«Колбасу приготовили на высокоавтоматизированном заводе в Курске, везли аккуратно, в специальной индивидуальной упаковке. По словам технолога компании, такую большую колбасу произвести удалось впервые (!), все очень волновались, но благодаря слаженным действиям команды все получилось отлично. Длина Царь-колбасы — 23 метра! А вес мясного шедевра — 68 килограммов!», — рассказали в пресс-службе Музея Мирового океана.