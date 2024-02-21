Ученые пермского Политеха рассказали, какие сковородки вредят зубам и желудку

— Часто в описании производитель указывает, как сильно можно прогреть сковороду, кастрюлю или форму для выпекания, чтобы она не причиняла вреда здоровью. На это следует обращать внимание. Кроме того, в современном тефлоновом покрытии используют различные химические добавки, которые повышают температуру термического разложения, что делает его менее опасным, — приводит слова профессора пресс-служба Политеха.