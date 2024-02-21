Ученые пермского Политеха рассказали, какие сковородки вредят зубам и желудку

О том, что тефлоновые сковороды нельзя тереть жестким губками и скоблить ножом знают даже те, кто далек от кулинарии. Как оказалось, эта утварь может навредить не только в том случае, если повреждено покрытие.
Доктор технических наук, профессор кафедры химических технологий ПНИПУ Владимир Пойлов отметил, что при длительном нагреве тефлона до 260−300°C начинается разрушение покрытия. Сковорода выделяет токсичные пары и плавиковую кислоту, которая разрушительно действует на зубную эмаль, дыхательные пути и желудок. Если дышать испарениями от тефлона более пяти часов, может развиться полимерная лихорадка.
— Часто в описании производитель указывает, как сильно можно прогреть сковороду, кастрюлю или форму для выпекания, чтобы она не причиняла вреда здоровью. На это следует обращать внимание. Кроме того, в современном тефлоновом покрытии используют различные химические добавки, которые повышают температуру термического разложения, что делает его менее опасным, — приводит слова профессора пресс-служба Политеха.