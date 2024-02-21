В Краснодаре на неопределенный срок остановили строительство крематория

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре построят крематорий за 300 миллионов рублей. Объем инвестиций в возведение крематория в станице Елизаветинской на территории КГАУ учхоз «Кубань» составит примерно 300 миллионов рублей. По информации управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства мэрии, строительством займется компания «Мемориал-Юг». Правообладателем участка площадью более 69 тысяч квадратных метров является мэрия кубанской столицы.