Почти 300 пар поженятся в Ростовской области в зеркальную дату февраля

В Ростовской области в красивую дату 24.02.24 собираются расписаться почти 300 пар. Об этом рассказали в региональном управлении ЗАГС.
— По последним данным, поступило 268 заявлений на регистрацию брака. Больше всего свадеб — сразу 70 — собираются сыграть в городском (Кировском) отделе ЗАГС донской столицы, — сообщили «КП — Ростов-на-Дону».
Напомним, 24.01.24 свои отношения зарегистрировали 112 донских пар, 53 из которых были ростовчанами. К слову, в этом году красивыми будут считаться все 24-е числа каждого месяца, выпадающие на рабочие дни ЗАГС.