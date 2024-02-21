В Перми могут оштрафовать театр «У Моста» за использование пожарной каланчи

Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда Пермского края. Надзорный орган собирается привлечь театр к административной ответственности по статье 7.24 КоАП за использование федерального имущества без необходимых документов. Речь идёт об использовании театром помещения бывшей пожарной каланчи, которая находится неподалёку от театра, для хранения декораций и реквизита, передаёт издание. Срок договора на использование здания истёк в конце лета прошлого года, но в нём до сих пор складируют имущество театра. Теперь учреждению культуры грозит штраф до 30 тысяч рублей.