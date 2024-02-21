В детском лагере на Куршской косе открыли два новых корпуса

В детском лагере «Алые паруса» на Куршской косе открыли два новых корпуса. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Корпуса построили из быстровозводимых конструкций, каждый из которых рассчитан на 52 человека. В них предусмотрены комнаты для детей и вожатых. В холле площадью 155 квадратных метров разместили несколько зон для отдыха и занятий. Здания оснащены автономным отоплением, что позволяет принимать детей в любое время года.
«Корпуса отличаются уникальностью благодаря новым дизайнерским и техническим решениям. Панорамное остекление холла выполнено с использованием алюминиевых рам, лёгких и прочных, стойких к коррозии и долговечных. Это обеспечивает надёжную защиту от пыли, осадков, ветра и влаги, а также повышает противопожарную безопасность», — отметили в правительстве.
Объекты построили по президентской программе «Модернизация инфраструктуры летнего отдыха и оздоровления». Всего потратили 106 миллионов рублей, включая федеральную субсидию в размере 50,8 миллиона рублей, а также средства областного бюджета — 55,2 миллиона.
После введения новых корпусов предусмотрено проведение трёх смен по семь дней. В течение лета в «Алых парусах» отдохнут 720 человек.
Корпуса начали строить в августе 2023 года. Специалисты подготовили территорию лагеря и провели благоустройство с учётом доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году в лагере «Алые паруса» также ввели в эксплуатацию новую столовую на 190 мест и новый корпус на 28 человек.
Федеральные власти выделили один миллиард рублей на инфраструктуру для детских лагерей. Деньги пошли на обустройство в 16 регионах не менее 40 быстровозводимых жилых строений для отдыха. Они смогут вместить более полутора тысяч человек, что позволит увеличить количество детей в лагерях на 7,5 тысячи за сезон. Калининградской области на эти цели выделили 51 миллион рублей.