В детском лагере на Куршской косе открыли два новых корпуса

Федеральные власти выделили один миллиард рублей на инфраструктуру для детских лагерей. Деньги пошли на обустройство в 16 регионах не менее 40 быстровозводимых жилых строений для отдыха. Они смогут вместить более полутора тысяч человек, что позволит увеличить количество детей в лагерях на 7,5 тысячи за сезон. Калининградской области на эти цели выделили 51 миллион рублей.