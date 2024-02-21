Волгоградцам рассказали о симптомах и мерах профилактики кори

Корь считается опасным инфекционным заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем. Источником, как правило, может быть больной человек, выделяющий вирус при кашле, чихании и разговоре.
Среди симптомов кори — повышение температуры до 39 градусов, снижение аппетита, насморк, чихание, грубый кашель, покраснение глаз, появление мелких папул на слизистой щек. Затем сыпь распространяется за ушами, на лице, шее, груди, руках, ногах, туловище.
Главный способ защититься от кори — вовремя вакцинироваться. Прививки против заболевания проводятся в муниципальных и государственных медучреждениях, осуществляющих иммунизацию совершенно бесплатно.
В России применяются вакцины, соответствующие всем требованиям ВОЗ и официально зарегистрированные на территории страны.