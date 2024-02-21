Ремонт ступеней станции метро «Сенная площадь» завершат к 14 марта

Вестибюль станции метро «Сенная площадь» всю зиму остается закрытым для пассажиров. Там, в декабре 2023 года из-за осадков, реагентов и низкого качества строительных работ просели ступени. С тех пор там в две смены трудятся специалисты. Они уже уложили гидроизоляцию и залили бетон. А сейчас начали готовиться к выкладке первого ряда ступеней. Завершить же работы планируют к середине марта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».
— Пользуясь моментом ремонта стилобата, метрополитен своими силами проводит также комплекс работ внутри вестибюля, связанных с заменой напольного покрытия, устройством новой линейки турникетов. Работы все закончим к 14 марта, — сказал начальник службы тоннельных сооружений Александр Гуречкин.
Добавим, что стоимость всех работ оценивается в сумму порядка 16 млн рублей.