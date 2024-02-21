Ремонт ступеней станции метро «Сенная площадь» завершат к 14 марта

Вестибюль станции метро «Сенная площадь» всю зиму остается закрытым для пассажиров. Там, в декабре 2023 года из-за осадков, реагентов и низкого качества строительных работ просели ступени. С тех пор там в две смены трудятся специалисты. Они уже уложили гидроизоляцию и залили бетон. А сейчас начали готовиться к выкладке первого ряда ступеней. Завершить же работы планируют к середине марта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».