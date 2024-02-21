Население Свердловской области сокращается, а количество браков растет

"В Свердловской области естественная убыль населения началась в 2018 году. Так, если в 2016—2017 годах численность постоянного населения нашего региона составляла 4,33 миллиона человек, то в 2023 году этот показатель опустился до 4,239 миллиона. Снижению численности населения способствует, во-первых, снижение коэффициента рождаемости. Если в 2015 году женщины репродуктивного возраста в Свердловской области в среднем рожали двоих детей, то в 2022 году на двух женщин приходилось три ребенка. Тем не менее, это выше среднероссийского показателя.