Население Свердловской области сокращается, а количество браков растет

Специалисты-демографы зафиксировали естественную убыль населения Свердловской области на уровне 4,5%. Это обусловлено снижением рождаемости, уменьшением числа женщин репродуктивного возраста, а также высокой смертностью, объяснили исследователи.
"В Свердловской области естественная убыль населения началась в 2018 году. Так, если в 2016—2017 годах численность постоянного населения нашего региона составляла 4,33 миллиона человек, то в 2023 году этот показатель опустился до 4,239 миллиона. Снижению численности населения способствует, во-первых, снижение коэффициента рождаемости. Если в 2015 году женщины репродуктивного возраста в Свердловской области в среднем рожали двоих детей, то в 2022 году на двух женщин приходилось три ребенка. Тем не менее, это выше среднероссийского показателя.
Во-вторых, горожане традиционно заводят меньше детей, чем люди, проживающие в сельской местности. И еще один важный фактор, который является причиной сокращения населения в области — уровень смертности, превышающий уровень рождаемости. В то же время темпы негативной динамики немного замедляются", — поясняет профессор Школы государственного управления и предпринимательства УрФУ Анна Багирова.
Ученые выяснили, что количество женщин активного репродуктивного возраста (от 20 до 34 лет) планомерно сокращается, причем не только в Свердловской области, но и в целом по стране. Если количество потенциальных рожениц в 2015 году составляло 16,8 млн человек, то за несколько лет сократилось почти на 4 млн.
«Число женщин репродуктивного возраста по стране сократилось на 22%. И данный тренд не обошел стороной Свердловскую область — мы видим, что здесь молодые женщины составляют 23,2% от общего населения», — добавила Анна Багирова.
Зато, отметила эксперт, жители региона стали чаще регистрировать отношения и реже разводиться. Количество браков в от года к году увеличилось на 14,8%, а количество разводов сократилось на 2,5%.
Еще одна позитивная тенденция — относительный рост показателей по отдельным очередностям рождений детей и увеличение количества многодетных семей. По словам специалиста, улучшить демографическую ситуацию и повысить рождаемость поможет популяризация многодетности в обществе, а также повышение значимости родительского труда, которые должны сопровождать реализуемые в настоящее время государственные меры экономического характера.
«Работодателям тоже следует поддерживать многодетных родителей, а также проводить различные корпоративные мероприятия для укрепления семейных ценностей. В образовательных организациях стоит вводить такие дисциплины, как “Семьеведение”, “Родительский труд”. Важно повышать престижность и значимость родительства в обществе, а также продвигать преимущества семейно-детного образа жизни в молодежной среде», — убеждена ученая из Екатеринбурга.
Не менее важным, на фоне роста продолжительности жизни в нашей области, является материальное и нематериальное поощрение участия бабушек и дедушек в жизни внуков, заключила Анна Багирова.