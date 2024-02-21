В Узбекистане в этом году ожидают самое жаркое лето за всю историю наблюдений

Напомним, что лето 2023 года также выдалось одним из жарких в истории Узбекистана. Синоптики заявили, что июнь прошлого года в Ташкенте стал самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура в этом месяце оказалась на 0,4 градуса выше, чем в июне 2021 года, который ранее считался самым жарким.