В Узбекистане в этом году ожидают самое жаркое лето за всю историю наблюдений

Узгидромет сообщил, что самое жаркое лето в истории ждет Узбекистан в 2024 году.
На юге и в пустынных районах страны температура достигнет 40−45 градусов жары, в остальных регионах Узбекистана поднимется до 40−42 градусов.
Периоды невыносимого летнего зноя связаны с термической депрессией — с этим синоптическим процессом обычно ассоциируется период самой жаркой погоды по всей территории Центральной Азии. Пики жары длятся обычно по 5−7 дней и повторяются 2−3 раза за сезон.
По прогнозам Всемирной метеорологической организации, сейчас погодой «управляет» океаническое и атмосферное явление Эль-Ниньо, влияние которого продлится как минимум до апреля 2024 года, оно и способствует дальнейшему повышению температуры.
Позднее на погоде в Узбекистане и во всем мире отразится его более холодный аналог — сложное погодное явление Ла-Ниньо, которое характеризуется жарким летом, сухой осенью с осадками ниже нормы и холодной зимой.
Напомним, что лето 2023 года также выдалось одним из жарких в истории Узбекистана. Синоптики заявили, что июнь прошлого года в Ташкенте стал самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура в этом месяце оказалась на 0,4 градуса выше, чем в июне 2021 года, который ранее считался самым жарким.