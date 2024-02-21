Не убирают во дворе? В Петербурге за чистотой будет следить искусственный интеллект

Дворы домов в Петербурге будут под бдительным оком нейросетей. По поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина Государственная административно техническая инспекция (ГАТИ) тестирует новую технологию контроля за благоустройством территорий, сообщает 21 февраля пресс-служба органа.
Камеры «Городского мониторингового центра» подключили к специальному серверу в четырех районах города — Центральном, Петроградском, Василеостровском и Адмиралтейском. На данный момент более 20 тысяч камер применяются в другом направлении, из них 900 отобрали для отслеживания за уборкой дворов.
Нейросеть распознает навалы снега, посторонние граффити, переполненные мусорные контейнеры, ямы и другие проблемы. Всего 12 нарушений. После этого ответственные за уборку получат уведомления. Система автоматически отправит сообщение в чат с указанием нарушения и сроком его устранения.
Если нарушение не устранено, придет дополнительное оповещение. Если исполнителю систематически приходят такие уведомления, специалисты ГАТИ увидят этот адрес и примут «всевозможные меры воздействия».
Чиновники утверждают, что применение нейросети носит профилактический характер. Власти пытаются сформировать чувство ответственности за свою работу у исполнителей и ощущение постоянного контроля.
Применение искусственного интеллекта далеко не самый совершенный вид борьбы с нарушениями. Как писала «Фонтанка», в Петербурге нейросеть «выписала» 500 штрафов за ямы и граффити. Оспаривать их пришлось в суде.