Не убирают во дворе? В Петербурге за чистотой будет следить искусственный интеллект

Камеры «Городского мониторингового центра» подключили к специальному серверу в четырех районах города — Центральном, Петроградском, Василеостровском и Адмиралтейском. На данный момент более 20 тысяч камер применяются в другом направлении, из них 900 отобрали для отслеживания за уборкой дворов.