В Царском Селе в феврале зацвела сирень

Интерьеры дворца украсила сирень сорта «Воспоминание о Людвиге Шпете», он был выведен в Германии в 1883 году. Эта сирень, ставшая самой известной в Европе, была не менее популярна в царскосельских парках и по-прежнему остается одним из самых популярных сортов в группе пурпурных сиреней. Сиреневую композицию в этом году дополнила цветущая «Сенсация».