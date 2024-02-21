Один из главных проспектов Астаны перекроют почти на 3 недели

«В связи с производством работ по прокладке инженерных сетей по проспекту Туран, между улицами Орынбор и Баглановой, в период с 21 февраля по 9 марта 2024 года движение транспортных средств будет закрыто в обоих направлениях, передает официальный сайт акимата Астаны».
Отмечается, что на прилегающих участках установлены соответствующие дорожные знаки и произведены корректировки режимов работы светофоров. Дополнительно установлены информационные щиты.
Альтернативными маршрутами являются улица Айтматова и проспект Кабанбай батыра.
Временно в целях сокращения заторов в указанный период по проспекту Кабанбай батыра разрешено движение по автобусным полосам, фиксация нарушений движения по ним будет отключена. Изменены маршруты городских автобусов № 26, 27, 40.
В целях безопасности дорожного движения департамент полиции просит водителей быть предельно внимательными и заблаговременно планировать свой маршрут.
Необходимо проявлять осторожность и пешеходам.