Один из главных проспектов Астаны перекроют почти на 3 недели

«В связи с производством работ по прокладке инженерных сетей по проспекту Туран, между улицами Орынбор и Баглановой, в период с 21 февраля по 9 марта 2024 года движение транспортных средств будет закрыто в обоих направлениях, передает официальный сайт акимата Астаны».