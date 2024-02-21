Штамп раздора. Родители встали в очередь за печатями о гражданстве детей

Калининградцев, как и всех россиян, обязали ставить печать о гражданстве в свидетельства о рождении детей, которым не исполнилось 14 лет. Соответствующий Указ Президент страны подписал ещё 22 ноября 2023 г., но заработал он только сейчас. Мамы и папы побежали в районные ОВД, где расположены отделы по вопросам миграции.