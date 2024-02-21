Штамп раздора. Родители встали в очередь за печатями о гражданстве детей

Калининградцев, как и всех россиян, обязали ставить печать о гражданстве в свидетельства о рождении детей, которым не исполнилось 14 лет. Соответствующий Указ Президент страны подписал ещё 22 ноября 2023 г., но заработал он только сейчас. Мамы и папы побежали в районные ОВД, где расположены отделы по вопросам миграции.
Живая очередь.
Журналист посетил ОВД Ленинградского района на ул. Буткова, 16, в облцентре, чтобы поговорить с жителями и узнать самую свежую информацию.
Здесь, как и в других подобных отделах региона, документы от родителей на штамп о гражданстве принимают дважды в неделю и всего по 3 часа. К 14.00 на Буткова в небольшом «предбаннике» скопилось человек двадцать.
«А кто восьмой? Кто в журнал утром записывался?» — спрашивает посетительница.
«Девушка, про какой журнал вы тут рассказываете? Все по живой очереди!» — чуть ли не хором отвечают пришедшие раньше.
Как выяснилось, многие горожане пришли к отделу ещё ранним утром и записались в очередь на 14.00. Но когда заветный час подошёл, журнал внезапно «испарился».
Происходящее в коридоре напоминает броуновское движение. Народ снуёт туда-сюда, уточняет друга у друга про списки необходимых документов и их копий. Пару человек уместились за единственным столом. Народ подходит к ним и интересуется, что они там все заполняют. Оказывается, заявление на оформление наличия гражданства РФ по рождению.
«А где вы взяли бланк?» — интересуются у них.
«Инспектор выходит и выдаёт», — отвечают они.
В скором времени, и правда, выходит сотрудница со стопкой бумаг: «Кому заявления?».
Родители дружно, как в школе, тянут руки.
«Возьмите!» — отдаёт она бланки самым быстрым, а тем, кому не хватило, советует: мол, идите на первый этаж, сделайте самостоятельно копии.
В принципе, если заявление заполнено правильно и все копии необходимых документов в наличии, то человек проводит у инспектора минут пять, не больше. Но не всем так везёт.
«Эх, — вздыхает одна из мамочек. — Все документы на ребёнка взяла, а про свидетельство о расторжении брака не знала. Теперь в четверг придётся снова идти».
Не всем нужно идти.
Калининградцам нужен штамп по разными причинам.
«Хочу оформить ребёнка в детсад, а тут узнала, что без отметки о гражданстве РФ я не смогу этого сделать, — говорит Екатерина С. — К поликлинике мы, слава богу, раньше успели прикрепиться».
Калининградка Инна Сергеевна пожаловалась, что без свидетельства со штампом ей отказались делать загранпаспорт для 12-летнего сына.
На сайте погранслужбы ФСБ России есть тому объяснение: «В соответствии с международными договорами РФ с рядом иностранных государств несовершеннолетним россиянам разрешён выезд из РФ в возрасте до 14 лет только, если на руках есть документ, удостоверяющий гражданство РФ».
В нашем регионе эта проблема коснётся многих, учитывая, что он отделён от большой России. Впереди — сезон отпусков, никому не хочется, чтобы ребёнка развернули на границе.
Власти региона считают, что ажиотаж создан искусственно. Большому числу людей вовсе никуда не нужно было идти.
«Штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении нужно ставить далеко не всем, — прокомментировал пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. — Он нужен детям до 14 лет, у кого нет других документов, подтверждающих гражданство. Это загранпаспорт самого несовершеннолетнего и отметка во внутренних паспортах родителей — граждан РФ».
Если один из этих пунктов соблюдён, штамп о гражданстве РФ в свидетельство ставить не придётся. Остальным он нужен.
«Без штампа о гражданстве в этом случае дети не смогут получить ряд документов и социальных услуг», — пояснил ситуацию Лысков. — Проставляют штамп по месту регистрации одного из родителей в отдел по вопросам миграции МВД России.
Казалось бы, проще вписать чадо во внутренний паспорт, но сейчас родителей также отправляют за этим в отдел ОВД по месту жительства.
С собой нужно взять свидетельство о рождении ребёнка или его нотариально заверенный перевод, если документ был выдан за рубежом; паспорта родителей; свидетель-ство о рождении ребёнка; для опекунов и усыновителей — документ, подтверждающий права законного представителя ребёнка. И свидетельство о расторжении брака, если есть.