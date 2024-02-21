В Казахстане выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

«По данным лабораторного мониторинга в структуре положительных образцов пейзажа циркулирующих респираторных вирусов с начала эпидсезона преобладают вирусы гриппа, самым распространенным из них является вирус гриппа А, из них 0,2% относились к подтипу A (H1N1), 99.4% к подтипу A (H3N2) и 0,8% к вирусу гриппа типа В».