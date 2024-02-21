Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мневниковской пойме

Продолжается возведение моста через Москву-реку в районе улицы Мясищева. Сооружение свяжет Филевскую и Мневниковскую поймы. Строительную площадку посетил Сергей Собянин.
«Транспортная инфраструктура в районе Хорошево-Мневники активно развивается. Здесь, как вы знаете, построили Северо-Западную хорду с соответствующими мостовыми переходами, введено две станции метро. Сейчас соединяем Мневники с районом Филевский Парк, территорией Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева, строится сразу два автомобильных мостовых перехода и один пешеходный. И еще один пешеходный будет сделан в другую сторону Хорошево-Мневников. Таким образом, здесь будет два пешеходных перехода, один из них на Крылатское, и, соответственно, два автомобильных. Этот автомобильный мост, по сути дела, новая трасса, которая соединит Шелепихинскую набережную, мост, который мы строим через Москву-реку, и этот мост. Таким образом, получится, что с Шелепихинской набережной можно проехать до Северо-Западной хорды. В целом это серьезное улучшение для всего района, в котором проживает около 300 тысяч жителей, и он продолжает активно развиваться, как вы видите», — рассказал мэр Москвы.
Строительство моста началось в январе 2020 года и ведется за счет средств Адресной инвестиционной программы. Движение речного транспорта во время работ не останавливается.
Сооружение длиной 231 метр с четырьмя полосами движения в обоих направлениях и тротуарами для пешеходов соединит улицу Мясищева с Проектируемым проездом № 1166 в Мневниковской пойме. Новый мост значительно улучшит транспортное обслуживание районов Филевский Парк и Хорошево-Мневники.
Кроме того, появятся пешеходные маршруты и удобный подъезд наземного транспорта к станциям метро «Мневники» и «Терехово» Большой кольцевой линии (БКЛ). Также улучшится транспортная доступность строящихся жилых кварталов в Мневниковской пойме и будущего национального космического центра, в котором планируется создать около 20 тысяч рабочих мест.
«Завершить строительство моста между Филевской и Мневниковской поймами планируем в 2024 году. Новое сооружение с четырьмя полосами движения в обоих направлениях и тротуарами для пешеходов свяжет две важнейшие территории развития Москвы. В Филевской пойме в ближайшие годы заработает Национальный космический центр. А в Мневниковской пойме строим современный квартал, уникальные спортивные объекты, 17 километров дорог, уже открыли новые станции БКЛ», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Новый мост будет иметь четыре опоры. Основные конструкции будут алого цвета. Их украсят архитектурно-художественной подсветкой, которая также будет выполнять функцию дополнительного освещения в темное время суток.
Сейчас мост готов на 40 процентов. По словам генерального директора АО «Дороги и мосты» Алексея Крапивина, работы идут с опережением графика. Все опоры полностью возведены. На днях была проведена надвижка пролетных строений с двух берегов. В марте они будут полностью состыкованы.
«На объекте занято более 300 человек, и мы планируем в ранее установленный срок — до конца 2024 года — полностью завершить данный проект», — отметил Алексей Крапивин.
Развитие территории Мневниковской поймы
За последние годы Мневниковская пойма стала одним из крупнейших центров развития города. Здесь строят городской район с жилыми кварталами, спортивными центрами, серфинг-парком и зонами отдыха. Одновременно ведутся масштабные работы по созданию современной транспортной инфраструктуры.
В 2021 году в Мневниковской пойме открылись станции «Мневники» и «Терехово» БКЛ. Кроме того, была реконструирована улица Нижние Мневники (участок Северо-Западной хорды), построены мосты через Москву-реку и шлюзы.
Сейчас развивают местную улично-дорожную сеть. В рамках проекта построят 17 километров дорог, включая новые улицы для обеспечения подъезда к строящимся жилым кварталам, спортивным сооружениям и станциям метро. Кроме того, возведут два автомобильных моста через Москву-реку (в районе улицы Мясищева и вблизи Новозаводской улицы) и один путепровод (через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублевского шоссе).
Планируется также построить два велопешеходных моста через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка «Фили» и три пешеходных перехода — один надземный (через Северо-Западную хорду в районе Москворецкого дендропарка) и два подземных (в районе природно-исторического парка «Москворецкий» и примыкания к улице Мясищева).
На территории разобьют 11,2 гектара газонов, высадят более 22 тысяч деревьев и кустарников.
Строительство автомобильных мостов через реки
С 2011 года в столице построили 31 автомобильный мост через Москву-реку, канал имени Москвы, реки Яузу, Десну, Лихоборку, Молодцы, Пахру, Пехорку, Сетунь, Сосенку, Сходню, Цыганку, а также через Кожуховский затон и затон Новинки.
Сейчас возводят и проектируют еще семь мостов общей протяженностью около 1,5 километра, включая:
— мост через Москву-реку в районе Берегового проезда (315 метров);
— мост через Москву-реку в районе улицы Мясищева (231 метр);
— мост через Москву-реку неподалеку от Новозаводской улицы (250 метров);
— мост через реку Раменку в районе продления Мосфильмовской улицы (470 метров);
— мост через реку Битцу в составе южного направления Московского скоростного диаметра от МКАД до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (109 метров).