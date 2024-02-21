Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мневниковской пойме

«Транспортная инфраструктура в районе Хорошево-Мневники активно развивается. Здесь, как вы знаете, построили Северо-Западную хорду с соответствующими мостовыми переходами, введено две станции метро. Сейчас соединяем Мневники с районом Филевский Парк, территорией Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева, строится сразу два автомобильных мостовых перехода и один пешеходный. И еще один пешеходный будет сделан в другую сторону Хорошево-Мневников. Таким образом, здесь будет два пешеходных перехода, один из них на Крылатское, и, соответственно, два автомобильных. Этот автомобильный мост, по сути дела, новая трасса, которая соединит Шелепихинскую набережную, мост, который мы строим через Москву-реку, и этот мост. Таким образом, получится, что с Шелепихинской набережной можно проехать до Северо-Западной хорды. В целом это серьезное улучшение для всего района, в котором проживает около 300 тысяч жителей, и он продолжает активно развиваться, как вы видите», — рассказал мэр Москвы.