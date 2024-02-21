На Южном Урале в праздники изменится расписание поездов

«В Челябинской области 23 февраля и 8 марта назначены дополнительные рейсы поездов на направлении Челябинск — Миасс в рамках мультимодального маршрута Челябинск — Миасс — ГЛК “Солнечная долина”, — сообщили в Свердловской пригородной компании.
Поезд № 7001 отправится в 08:45 из Челябинска, а в обратном направлении будет курсировать рейс № 7002 из Миасса — в 17:18. Он будет отправляться ежедневно в период с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта.
21 и 22 февраля, 6 и 7 марта пассажиры могут отправиться в Верхний Уфалей и Екатеринбург из Челябинска в 13:38. В обратном направлении электропоезд поедет в 11:30.
22 февраля и 7 марта электричка «Ласточка» № 7905 из Челябинска в Магнитогорск отправится в 12:35, а обратно поезд № 7906 поедет в 11:30.
23 и 8 марта отменен рейс пригородного поезда № 6004 сообщением Полетаево-1 — Челябинск.
График работы в праздники изменится и у «Почты России». Челябинцев предупредили об изменениях.