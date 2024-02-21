На Урале проверят, почему ребенок-сирота остался без надзора в больнице

Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что в детской горбольнице поселка Потанино Челябинской области в педиатрическом отделении находится двухлетняя девочка из дома малютки. Указывалось, что ребенок был один в большой палате без присмотра.
«Прокуратура Челябинской области организовала проверку по размещенной в средствах массовой информации… В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетней со стороны должностных лиц медицинского организации и учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей», — говорится в сообщении.
По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.
В пресс-службе министерства социальных отношений региона назвали «ситуацию недопустимой», пояснив, что дети, проживающие в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не должны находиться в медицинском учреждении без сопровождающих, это требование закреплено постановлением правительства региона от 21 июня 2022 года.
«К сожалению, в данной ситуации был нарушен порядок организации совместного нахождения работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в медорганизации… В настоящее время к ребенку направлен сопровождающий, который будет круглосуточно находиться рядом с девочкой и обеспечивать необходимый присмотр и уход», — поясняется в сообщении.
Министерство будет разбираться в причинах произошедшего, также будут приняты меры по недопущению подобных ситуаций, добавляет пресс-служба.