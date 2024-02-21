На Урале проверят, почему ребенок-сирота остался без надзора в больнице

«К сожалению, в данной ситуации был нарушен порядок организации совместного нахождения работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в медорганизации… В настоящее время к ребенку направлен сопровождающий, который будет круглосуточно находиться рядом с девочкой и обеспечивать необходимый присмотр и уход», — поясняется в сообщении.