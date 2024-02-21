И в горе, и в радости: юрист рассказал о плюсах брачного договора

Брачный договор — документ, который поможет в случае чего защитить партнёров от раздела имущества и неприятных судебных разбирательств. Но как уговорить вторую половинку подписать такой документ? Значит ли это, что вы ему не доверяете? Мы поговорили с юристом и психологом, которые развеяли страхи о брачных договорах.
Больше 60% калининградцев согласны заключить брачный договор. Об этом говорят результаты опроса «Клопс», в котом приняли участие больше 1000 пользователей. 63% уверены, что договор нужен, 28% на такое не согласились бы. Лишь 9% не знают, что означает этот документ.
«Быт без ссор обеспечен»
Брачный договор контролирует имущественные отношения супруг. Эксперт рекомендует обратить внимание на несколько условий.
«В брачном договоре нужно прописать порядок семейных расходов. Задумайтесь, по каким причинам обычно происходят ссоры? Правильно! Из-за быта. Поэтому необходимо прописать способы несения этих расходов: оплата коммунальных услуг, расходы на аренду квартиры или дома. В договоре, а не на словах нужно определиться, кто за что платит, и быт без ссор обеспечен», — рассказал юрист Владимир Тарасов.
Бывшие будут заботиться после развода
Брачный договор поможет не выпрашивать у второй половинки деньги на личные расходы.
«Пропишите порядок предоставления содержания друг другу. Причём как в браке, так и после его расторжения. Это, конечно, редкое явление, но иногда будущие супруги так делают. В таком случае, бывшие будут обязаны оплачивать ваши спа-процедуры после развода», — объяснил эксперт. «Забудьте про делёжку имущества».
Будущие супруги могут сразу договориться, кто и что в случае развода заберёт.
«Пункт об определении имущества, передаваемого каждому из супругов при расторжении брака очень эффективен. Например, квартира, купленная за ваши личные средства бывшему или бывшей не достанется. Без договора — не важно, кто имущество приобрёл, оно всё равно совместно нажитое», — поделился юрист.
К слову, срок действия договора можно выбрать любой. То есть, срок действия может закончиться как в период брака, так и при наступлении определённых условий. Например, если один из партнёров изменил.
«Но обязательно обратите внимание на отношение вашего партнёра к своим родителям. Если в семье рыночные отношения по принципу “Я дал деньги, будь добр, верни”, то скорее всего, брачный договор вам жизненно необходим», — поделился юрист.
В брачном договоре можно прописать всё до мелочей. Однако есть пункты, без которых такая бумага существовать не сможет.
«В брачном договоре не может быть положений, ограничивающих право нетрудоспособного, нуждающегося супруга на получение содержания. Кроме того, в договоре нельзя прописать условия регулирования личных неимущественных отношений между супругами, их права и обязанности в отношении детей. Это значит, что оба родителя вправе заниматься воспитанием ребёнка, принимать решения относительно всех аспектов его жизни.
Данная категория вопроса, всегда является рычагом для изменения условия брачного договора», — рассказал эксперт.
По словам юриста, брачный договор — спасение от проблем в будущей семейной жизни.
«Это панацея от ненужных судебных разбирательств и потраченных нервов в области семейных правоотношений», — поделился Владимир Тарасов.
Может ли брачный договор посеять зерно недоверия к будущему супругу или супруге? По словам психолога Алёны Макаровой, к таким документам скептически относятся из-за культурных традиций.
«Брачного договора не стоит бояться»
«Культурные традиции определяют брак, как союз двух сердец, в котором не принято что-то делить на берегу. Предложение составить брачный договор воспринимают, как оскорбление», — объяснила психолог.
Эксперт советует заявить о желании создать брачный договор и поговорить с партнёром открыто.
"Брачного договора не стоит бояться. Самая неприятная часть — договориться об условиях. А вот в семейной жизни он скорее послужит оберегом от манипуляций и ложных ожиданий.
Зачастую пары боятся начать деликатный разговор.
«Можно начать разговор так: “Дорогой (ая), я хочу, чтобы возможные спорные ситуации мы решили сейчас, когда мы в любви, и общее имущество не является предметом манипуляций. Я верю, что этот документ нам никогда не понадобится. Но пусть он будет для нашего общего спокойствия и понимания, как мы относимся к материальным вопросам”, — поделилась эксперт.
Психолог уверяет, что брачный договор исключит навязчивые мысли о меркантильности второй половинки и подарит более глубокое понимание себя и партнёра в процессе обсуждения условий. Но влияет ли брачный договор на вероятность развода?
«Прямой связи нет. Скорее, брачный договор может повлиять на скорость принятия решения о разводе. Ведь многие годами остаются в браке из-за опасений потерять имущество. При наличии договора эти вопросы не возникают или возникают в меньшем объёме, а значит, время от решения до самого развода сильно сокращается», — объяснила эксперт.
В 2023 году в Калининградской области зафиксировали рекордный уровень разводов.