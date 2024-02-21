И в горе, и в радости: юрист рассказал о плюсах брачного договора

«Можно начать разговор так: “Дорогой (ая), я хочу, чтобы возможные спорные ситуации мы решили сейчас, когда мы в любви, и общее имущество не является предметом манипуляций. Я верю, что этот документ нам никогда не понадобится. Но пусть он будет для нашего общего спокойствия и понимания, как мы относимся к материальным вопросам”, — поделилась эксперт.