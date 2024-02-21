Эксперты назвали вакансию, на которую откликнулись более семи тысяч кубанцев

В лидерах по популярности оказалась вакансия тестировщика с заработной платой от 46 000 ₽ на руки, на которую откликнулось более 7 тысяч человек. Предложение работы было открыто компанией из Краснодара и предусматривало удаленный формат занятости с гибким графиком. Обязанности включали тестирование продуктов по готовым кейсам, воспроизведение пользовательских сценариев и проверку ошибок, о которых сообщали пользователи.