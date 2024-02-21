Эксперты назвали вакансию, на которую откликнулись более семи тысяч кубанцев

Как и в прошлом году, в числе наиболее популярных у соискателей оказались вакансии с возможностью удаленной работы.
В лидерах по популярности оказалась вакансия тестировщика с заработной платой от 46 000 ₽ на руки, на которую откликнулось более 7 тысяч человек. Предложение работы было открыто компанией из Краснодара и предусматривало удаленный формат занятости с гибким графиком. Обязанности включали тестирование продуктов по готовым кейсам, воспроизведение пользовательских сценариев и проверку ошибок, о которых сообщали пользователи.
На втором месте оказалась вакансия менеджера ответов в телеграм с заработной платой от 30 000 до 60 000 ₽ на руки. Ключевые обязанности включали консультирование клиентов через чаты, рассылку информации и предложение дополнительных услуг для завершения сделок с потенциальными и действующими клиентами. Компания предоставляла корпоративное обучение, гибкий график и выплаты за выслугу лет.
Третье место заняла вакансия для контент-писателя с заработной платой от 31 000 до 41 000 ₽ на руки. Специалисту предстояло проведение исследований различных продуктов на популярных онлайн-площадках и написание подробных, информативных отзывов о приобретенной продукции.
Также в топ-5 самых популярных вакансий вошли предложения для специалиста технической поддержки в Wildberries (5,1 тысячи откликов) и удаленного специалиста поддержки чата (5 тысяч откликов).
ИА KrasnodarMedia расширяется и приглашает на работу корреспондента и политобозревателя.