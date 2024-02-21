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Электробусы выйдут на маршрут № 22 в Нижнем Новгороде с 22 февраля

Также увеличено количество машин на маршруте №Э11.
Источник: Комсомольская правда

Вторая партия электробусов выйдет на линию в Нижнем Новгороде 22 февраля. Транспорт нового поколения будет курсировать на маршруте №Э22, сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области.

Электробусы будут курсировать в Автозаводском районе — от улицы Минеева до седьмой проходной Горьковского автозавода, по маршруту 22-го троллейбуса. Сотрудники предприятия смогут добираться на них на работу и обратно.

Кроме того, с сегодняшнего дня еще один электробус добавлен на маршрут №Э-11, по которому несколько дней назад начали курсировать пять современных машин.

Ранее сообщалось, что в марте электробусы свяжут площадь Минина и ЖК «Цветы».