Электробусы выйдут на маршрут № 22 в Нижнем Новгороде с 22 февраля

Вторая партия электробусов выйдет на линию в Нижнем Новгороде 22 февраля. Транспорт нового поколения будет курсировать на маршруте №Э22, сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области.
Электробусы будут курсировать в Автозаводском районе — от улицы Минеева до седьмой проходной Горьковского автозавода, по маршруту 22-го троллейбуса. Сотрудники предприятия смогут добираться на них на работу и обратно.
Кроме того, с сегодняшнего дня еще один электробус добавлен на маршрут №Э-11, по которому несколько дней назад начали курсировать пять современных машин.
Ранее сообщалось, что в марте электробусы свяжут площадь Минина и ЖК «Цветы».