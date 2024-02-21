В Сочинском нацпарке распустились первоцветы — «розовые бабочки»

В Сочинском национальном парке распустились цикламены. Данные красивые первоцветы, напоминающие розовых бабочек, находятся под охраной государства. В Сочи растет только цикламен косский. Он является одним из примерно 10 видов первоцветов, встречающихся на Кавказе и в Крыму.
«Как и все первоцветы, растения не могут переносить высокие температуры и быстро вянут, если их сорвать», — сообщили в пресс-службе национального парка.
Жителей и гостей Сочи призывают бережно относиться к природе и не срывать цикламены. За уничтожение редких растений предусмотрены административные штрафы от 450 рублей за цветок. Справка «НК»: цикламен косский — это редкий цветок из семейства Первоцветных.
Он занесён в Красную книгу Краснодарского края в 2007 году и Красную книгу России в 2023 году. Этот вид также защищается международным соглашением СИТЕС, которое направлено на охрану растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения.
Научное название «цикламен» произошло от греческого слова «циклюс», что означает «круг», связано это с формой круглых клубней растений.