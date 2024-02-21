Опубликована программа на День защитника Отечества в Нижнем Новгороде

Праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества пройдут в парках, библиотеках и музеях Нижнего Новгорода с 23 по 25 февраля, сообщает пресс-служба мэрии.
Парки.
День защитника Отечества отметят в трех парках города — Автозаводском парке, в «Парке Победы» и в «Швейцарии».
В «Швейцарии» 23 февраля днем пройдет «Спортивный десант», а вечером будет работать литературное кафе «О буквах и смыслах». В павильоне «Территории эмоций» до обеда состоится мастер-класс «Открытка защитнику».
В Автозаводском парке днем 23 февраля пройдет праздничная программа «День защитника Отечества» с тематическими мастер-классами, интерактивной выставкой снаряжения и исторической реконструкцией. На катке «Катушка» вечером организуют программу с конкурсами и викторинами.
В субботу, 24 февраля утром на «сухом озере» в Автозаводском парке состоятся соревнования «Родео на ватрушках», а вечером на катке «Катушка» — дискотека.
В павильоне «Территория эмоций» в парке «Швейцария» 24 февраля с днем состоится литературный вечер «Сквозь призму времени», посвященный 110-летию со дня рождения заслуженной артистки РСФСР Татьяны Окуневской. Днем 25 февраля там пройдет семейный кинопросмотр «Девять жизней».
В «Парке Победы» 25 февраля пройдет показ выставки стрелкового оружия.
Музеи и театры.
В музее А. М. Горького днем 23 февраля проведут занятие «Мне казалось, что лучше всех живут на земле казаки и солдаты».
В этот же день в ЦКиД «Искра» состоится концерт творческих коллективов центра, в ДК «Красное Сормово» «Нижегородский Камерный театр оперы и музыкальной комедии имени В. Т. Степанова» покажет музыкальную комедию «Небесный тихоход», а театр «Преображение» — спектакль «Солдатики».
В Музее А. Д. Сахарова 24 февраля можно будет посетить моноспектакль «Кефир надо греть».
24 и 25 февраля в планетарии имени Г. М. Гречко пройдут вечерние экскурсии с наблюдениями в телескоп. Участники увидят созвездия и услышат рассказ о них, научаться находить основные звезды и посетят музей «Астрономический кабинет» с наблюдательной площадкой на крыше.
В Центре деловой и правовой информации на проспекте Кирова, 6 пройдет «Воскресный кинозал» — просмотр фильмов «Иван Айвазовский» и «Виктор Васнецов».
Библиотеки.
Основные мероприятия ко Дню защитника Отечества пройдут в городских библиотеках накануне праздника — 22 февраля.
В ЦРДБ имени В. Г. Белинского можно будет посетить игровую программу «Молодецкие забавы» с подвижными играми «Навыки разведчика», «Что не так», «Военная пантомима», «Образцовый солдат», в библиотеке имени Е. А. Никонова — программу с конкурсами «Пограничная застава», а в филиале имени М. В. Ломоносова — интерактивную игру «Я — будущий защитник».
Уличная акция «На страже Отечества» с викториной начнется у библиотеки имени Шевченко и будет проходить на улице Бонч-Бруевича и проспекте Гагарина.
В библиотеке имени А. Н. Островского состоится программа «О подвигах, о доблести, о славе», в Центральной районной детской библиотеке имени Н. А. Зайцева — чтение книги Олифер С. «Когда я был маленьким, у нас была война…», в ЦРБ имени Б. Панина — праздничный концерт «Славься, Отечество!», а в ЦРДБ имени А. В. Кольцова — встреча с игрой и выставкой «Это мы, ребята — бравые солдаты!».
С 22 по 29 февраля в ЦГДБ имени А. М. Горького будет проходить игра «Есть такая профессия — Родину защищать».
25 февраля в библиотеке имени В. В. Маяковского состоится концерт Натальи Даниловой «Жизнь — вращение зим и весен».
26 февраля в библиотеке «Центр семейного чтения» будет организована интерактивная программа «Солдатская смекалка».
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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородцы рассказали, что для них значит 23 февраля.