Опубликована программа на День защитника Отечества в Нижнем Новгороде

В библиотеке имени А. Н. Островского состоится программа «О подвигах, о доблести, о славе», в Центральной районной детской библиотеке имени Н. А. Зайцева — чтение книги Олифер С. «Когда я был маленьким, у нас была война…», в ЦРБ имени Б. Панина — праздничный концерт «Славься, Отечество!», а в ЦРДБ имени А. В. Кольцова — встреча с игрой и выставкой «Это мы, ребята — бравые солдаты!».