Две девочки-узбечки после ареста матери остались без присмотра в России. Их судьбу решают детский омбудсмн, агентство соцзащиты и посольство Узбекистана в РФ

Известно, что мать девочек, уроженка Карши, в 2010 году уехала в Россию. По предварительным данным, сейчас она находится в СИЗО города Ижевск Удмуртской Республики РФ. Две ее дочери, 2015 и 2017 года рождения, родились в домашних условиях, не имеют официальной регистрации и живут в России без документов, удостоверяющих их личность, что затрудняет немедленное возвращение детей на родину.