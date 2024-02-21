Две девочки-узбечки после ареста матери остались без присмотра в России. Их судьбу решают детский омбудсмн, агентство соцзащиты и посольство Узбекистана в РФ

Известно, что мать девочек, уроженка Карши, в 2010 году уехала в Россию. По предварительным данным, сейчас она находится в СИЗО города Ижевск Удмуртской Республики РФ. Две ее дочери, 2015 и 2017 года рождения, родились в домашних условиях, не имеют официальной регистрации и живут в России без документов, удостоверяющих их личность, что затрудняет немедленное возвращение детей на родину.
Национальное агентство социальной защиты после публикации в отечественных СМИ сюжета о двух детях из Узбекистана, оставшихся в России без родительской опеки, провело предварительное расследование, и совместно с посольством Узбекистана в РФ занялось оформлением документов на детей и определением их дальнейшей судьбы.
«Для помощи детям назначены ответственные сотрудники агентства соцзащиты, по мере развития ситуации будет представлена дополнительная информация», — говорится в сообщении.
Детский омбудсмен Сурайё Рахмонова также взяла дело под контроль и заявила, что все меры по возвращению детей на родину будут приняты.
Напомним, что осенью 2023 года советник президента Узбекистана Кахрамон Куранбаев предложил за счет средств узбекской диаспоры открыть в России частные детские сады и школы для детей трудовых мигрантов.