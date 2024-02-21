В Калининграде воинам-балтийцам вручили госнаграды

Губернатор отметил офицеров Балтийского флота за особые заслуги в выполнении задач специальной военной операции.
По его словам, региональное правительство, общественные организации и жители области оказывают поддержку военнослужащим.
Командующий Балтийским флотом Владимир Воробьев поздравил всех с грядущим Днём защитника Отечества и пожелал крепкого здоровья и победы, прокомментировали в Калининграде сегодня, 21 февраля 2024 года, собкору ИА Бесспорно RU в пресс-службе правительства Калининградской области.
На собрании состоялась церемония чествования ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов БФ. Завершилось мероприятие праздничным концертом и выставкой, демонстрирующей помощь фронту.