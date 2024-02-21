В Калининграде воинам-балтийцам вручили госнаграды

Командующий Балтийским флотом Владимир Воробьев поздравил всех с грядущим Днём защитника Отечества и пожелал крепкого здоровья и победы, прокомментировали в Калининграде сегодня, 21 февраля 2024 года, собкору ИА Бесспорно RU в пресс-службе правительства Калининградской области.