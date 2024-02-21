Иван Дмитриенко рассказал, как создавался гимн «Игр будущего»

Сегодня на церемонии открытия «Игр будущего» гимн мультиспортивного турнира исполнят музыкант Иван Дмитриенко и DJ Smash.
«Жанр гимна “смэшевский”, если такой существует. Очень танцевальный, динамичный, оптимистичный. Мы два раза перезаписывали гимн “Игр будущего”, сначала я записал сам, но это не понравилось Андрею (прим.ред — DJ Smash). Во второй раз мы искали разные подачи и все-таки нашли золотую середину. Гимн нужно было спеть так, чтобы он нашел отклик в сердцах людей — я не могу спеть его и забыть, для меня это не такая история», — отметил Иван Дмитриенко.
Он рассказал журналистам, что испытывает волнение перед выступлением и надеется оставить хорошее впечатление у зрителей церемонии открытия мультиспортивного турнира.
«Для меня очень волнительно сегодня здесь выступать. Все понимают важность события, насколько оно уникально. Надеюсь, что у нас получится воплотить все то, что мы делали для нашего номера. Я же пою гимн, грубо говоря, открываю “Игры будущего” — очень важная и весомая задача. Думаю, мы справимся с DJ Smash и оставим хорошее впечатление», — подчеркнул спикер.
Напомним, что трансляцию церемонии открытия соревнований покажет Первый канал.