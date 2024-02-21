Иван Дмитриенко рассказал, как создавался гимн «Игр будущего»

«Жанр гимна “смэшевский”, если такой существует. Очень танцевальный, динамичный, оптимистичный. Мы два раза перезаписывали гимн “Игр будущего”, сначала я записал сам, но это не понравилось Андрею (прим.ред — DJ Smash). Во второй раз мы искали разные подачи и все-таки нашли золотую середину. Гимн нужно было спеть так, чтобы он нашел отклик в сердцах людей — я не могу спеть его и забыть, для меня это не такая история», — отметил Иван Дмитриенко.