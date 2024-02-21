Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 10 регионах РК

Так, в Астане, Восточно-Казахстанской области и области Абай сохраняется сильный мороз 40 градусов, в области Жетысу — 27 градусов.
В Алматинской области на гидрологическом посту реки Иле-164 км выше Капшагайской ГЭС в результате установления затора льда ниже поста наблюдается резкое повышение уровня воды.
В Карагандинской области и области Улытау прогнозируют низовую метель.
В Мангистауской области ожидается гололед и туман, в Кызылординской и Жамбылской областях — туман, в Туркестанской области — гололед.