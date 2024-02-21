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Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 10 регионах РК

22 февраля в столице и десяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Сейчас в Ричмонде: +5° 4 м/с 61% 768 мм рт. ст. +3°
Источник: unsplash

Так, в Астане, Восточно-Казахстанской области и области Абай сохраняется сильный мороз 40 градусов, в области Жетысу — 27 градусов.

В Алматинской области на гидрологическом посту реки Иле-164 км выше Капшагайской ГЭС в результате установления затора льда ниже поста наблюдается резкое повышение уровня воды.

В Карагандинской области и области Улытау прогнозируют низовую метель.

В Мангистауской области ожидается гололед и туман, в Кызылординской и Жамбылской областях — туман, в Туркестанской области — гололед.