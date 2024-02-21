Интерьеры дворца «Монплезир» в Петергофе отреставрируют к 2027 году

Специалисты будут ремонтировать и восстанавливать интерьеры дворца. Для этих работ в Нижнем парке разместят бытовой городок. В ГАТИ отметили, что после завершения всех работ подрядчик обязан привести в порядок газон, площадь которого составляет 240 кубических метров.