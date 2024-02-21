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Интерьеры дворца «Монплезир» в Петергофе отреставрируют к 2027 году

Восстановительные работы начнут 1 апреля 2024 года.
Источник: Комсомольская правда

Интерьеры дворца «Монплезир» в Петергофе отреставрируют к 30 августа 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

— ГАТИ выдала ордер для обеспечения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения, — уточнили в инспекции.

Специалисты будут ремонтировать и восстанавливать интерьеры дворца. Для этих работ в Нижнем парке разместят бытовой городок. В ГАТИ отметили, что после завершения всех работ подрядчик обязан привести в порядок газон, площадь которого составляет 240 кубических метров.

Напомним, «Монплезир» в Петергофе является памятником архитектуры стиля петровского барокко первой четверти XVIII века и охраняется законом. Здание было построено в период с 1714 по 1723 год. К слову, царь Петр I особенно любил этот дворец.

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