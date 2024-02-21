Главные новости к вечеру 21 февраля

ЦБ рассказал, хватит ли денег банка QIWI для возврата клиентам

Банк России сообщил, что, по предварительной оценке, Киви-банку хватит средств для возврата денег с кошельков в процессе его банкротства.



Госдума лишила Британию права ловить рыбу в Баренцевом море

За 2023 год в Баренцевом море британские рыбаки выловили более 566 тыс. тонн трески.



Послы ЕС утвердили 13-й пакет санкций против России

Пакет планируют утвердить в годовщину ввода российских войск на Украину.



Госдума поддержала закон о введении понятия «молодой работник»

Инициатива призвана повысить мотивацию у молодежи к активному построению карьеры, а также помочь в адаптации на первом рабочем месте.



В Испании ищут разлившего 60 тысяч литров вина мужчину

Проникший на элитную винодельню неизвестный мужчина открыл кран на одном из резервуаров с вином, в результате чего вылилось 60 тыс. л алкогольного напитка.