«Во всем виновата бабушка»: Минздрав Молдовы «обелил» врачей, которые слили в СМИ фото двухголового ребенка из Окницкого района

А, может, лучше не искать виноватых, кто «слил» фото младенца, а почему у нас такое происходит? Почему на ранней стадии беременности не обнаружили эту патологию. Кто виноват: женщина, которая отказалась от повторного обследования, или врачи, которые на нём не настояли? И вот сейчас самое главное выяснять кто «слил» фото? Да в интернете подобных снимков полно. Дети с двумя головами периодически рождаются в разных странах мира. Надо разобраться, почему это произошло у нас.