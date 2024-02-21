«Во всем виновата бабушка»: Минздрав Молдовы «обелил» врачей, которые слили в СМИ фото двухголового ребенка из Окницкого района

В начале 90-х Молдову обошла весть, что в Центре матери и ребёнка родилась двуглавая девочка. Некоторые фотокоры успели сделать снимки, но публиковать их запретили, якобы, чтобы не травмировать психику населения. В то время все боялись последствий взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. И правильно боялись. Прошло уже более 30 лет, но до сих пор мы пожинаем ядерные плоды взрыва четвертого реактора.
И вот опять сообщение. В Окницком районе родилась девочка с двумя головами. По стечению обстоятельств незадолго до этого поступила информация, что что-то нехорошее взорвалось в Хмельницкой области Украины. Совпадение это или нет, не нам судить.
Нам известно, что у 36-летней женщины родилась девочка с аномалией, которая умерла вскоре после рождения. У женщины была четвертая беременность, у неё дома уже есть дети, семья уязвимая.
О том, почему у гражданки Молдовы родился двуглавый ребёнок, Минздрав не сообщал. По всей вероятности, главу Минздрава Аллу Немеренко беспокоит лишь факт, как фото младенца с двумя головами из Окницкого района попало в СМИ.
Что нам следует знать:
Если в этом виноваты врачи, то их Немеренко обещала уволить.
Фото было сделано докторами по той причине, что этот случай представлял интерес для медицинской науки всего мира.
Врачи послали фото родственникам (наверно, представителям мировой медицинской науки).
Ну и ещё, по версии Немеренко, бабушка двухголового ребенка стала бегать по селу и всем показывать это фото, а любопытные селяне стали делать себе копии, и один из них слил фото журналистам.
А, может, лучше не искать виноватых, кто «слил» фото младенца, а почему у нас такое происходит? Почему на ранней стадии беременности не обнаружили эту патологию. Кто виноват: женщина, которая отказалась от повторного обследования, или врачи, которые на нём не настояли? И вот сейчас самое главное выяснять кто «слил» фото? Да в интернете подобных снимков полно. Дети с двумя головами периодически рождаются в разных странах мира. Надо разобраться, почему это произошло у нас.