Пока ничего не меняется, февраль в Молдове по-прежнему тёплый и ласковый: Такого не бывало за весь период наблюдений, пора сажать бананы

По данным Государственной гидрометеорологической службы днём 22 февраля в столице температура воздуха прогреется до 12 градусов тепла, ночью около нуля. Скорость ветра — 27 км/ч. Облачно с прояснениями.
На севере температурные показатели будут колебаться на уровне 7−8 градусов тепла, ночью возможны заморозки до минус 3 градусов.
На юге республики 12 днём, ночью — около 2 градусов тепла.
Не привыкайте к теплу, чтобы потом не разочаровываться. Календарная весна может взять на себя обязанности зимы. Дальнейшее тепло — в туманной перспективе. Пока же наслаждайтесь хорошими деньками.