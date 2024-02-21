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Пока ничего не меняется, февраль в Молдове по-прежнему тёплый и ласковый: Такого не бывало за весь период наблюдений, пора сажать бананы

Прогноз погоды в Молдове на четверг, 22 февраля 2024.
Сейчас в Ричмонде: +10° 3 м/с 40% 766 мм рт. ст. +9°
Источник: Соцсети

По данным Государственной гидрометеорологической службы днём 22 февраля в столице температура воздуха прогреется до 12 градусов тепла, ночью около нуля. Скорость ветра — 27 км/ч. Облачно с прояснениями.

На севере температурные показатели будут колебаться на уровне 7−8 градусов тепла, ночью возможны заморозки до минус 3 градусов.

На юге республики 12 днём, ночью — около 2 градусов тепла.

Не привыкайте к теплу, чтобы потом не разочаровываться. Календарная весна может взять на себя обязанности зимы. Дальнейшее тепло — в туманной перспективе. Пока же наслаждайтесь хорошими деньками.