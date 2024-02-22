Вечерний @Калининград: транзитный атавизм и с детства дроном дорожить

В Калининградской области бесплатно и без торгов раздаются десятки гектаров земли под крупные инвестпроекты. Часто в прибрежной зоне (как в случае со светлогорским променадом) или в других красивых во всех отношениях местах вроде реновируемого Железнодорожного. За это вроде бы должны фонтанировать ответные любезности вроде детсадов, школ и прочего. Но не тут-то было. «Новый Калининград» проанализировал ряд крупнейших проектов и выяснил, что практически никаких последствий в виде социальной инфраструктуры в их случае не предусмотрено. Жителям достанутся разве что россказни о том, как им повезло. К другим, ничуть не более обнадеживающим, новостям среды.