Какой сегодня день: 22 февраля

Знаете ли вы, что 22 февраля в Японии отмечается День кошки? О том, чем еще ознаменовано 22 февраля, — в справке Sputnik.
Что произошло 22 февраля
В 1878 году в Москве была исполнена четвертая симфония Петра Ильича Чайковского.
В 1946 году был открыт антибиотик стрептомицин, открытие сделал доктор Зельман Ваксман.
В Индии 22 февраля отмечают День матери, в США — День рождения Джорджа Вашингтона. Также в этот день отмечается Международный день поддержки жертв преступлений.
Кто родился 22 февраля
Политический деятель Джордж Вашингтон (1732−1799).
Философ Артур Шопенгауэр (1788−1860).
Кинорежиссер Луис Бунюэль (1900−1983).
Актриса Джульетта Мазина (1921−1994).
Писатель, политик Эдуард Лимонов (1943−2020).
Автогонщик Ники Лауда (1949−2019).
Актриса Миу-Миу (1950).
Актер Кайл Маклахлен (1959).
Певец Джеймс Блант (1974).
Актриса Дрю Бэрримор (1975).
22 февраля в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память мученика Никифора Антиохийского. Также церковь вспоминает обретение святых останков первого епископа Иркутского Иннокентия в 1805 году и обретение святых останков патриарха Московского Тихона в 1992 году. Кроме того, 22 февраля является Днем преподобного Панкратия Печерского.
Именины
22 февраля именины у Иннокентия, Ивана, Тихона, Петра, Геннадия и Василия.
22 февраля в народном календаре
На Руси в этот день начинали плести лапти. Обычно к этому дню зима начинала ослабевать. Люди говорили: «На Панкратия ночь темна — убегает зима».
По белорусским традициям, если в этот день было тепло, то зима должна была продолжаться до Пасхи.