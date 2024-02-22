Какой сегодня праздник: 22 февраля

В 1850 году на свет появился русский живописец-пейзажист Федор Васильев. Из-за болезни он прожил всего 23 года, однако созданные им полотна прославились на весь мир. Последние годы своей жизни живописец провел в Крыму, где написал картины «Болото» и «Крымский вид», отмеченные премиями Общества поощрения. Похоронен он в Ялте, где скончался от туберкулеза.