Что можно и нельзя делать в Лаптев день 22 февраля, который называют Капельник

Запрещено строить планы на будущее, так как они не реализуются. Не следует поднимать с земли деньги. Это может грозить неприятностями. Не рекомендуется бросать мусор на дорогу. Если указанный запрет нарушить, то можно потерять все свои сбережения. Кроме того, 22 февраля нельзя делать женщинам комплименты. Предки верили, что могут возникнуть проблемы: как финансовые, так и со здоровьем.