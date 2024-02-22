Что можно и нельзя делать в Лаптев день 22 февраля, который называют Капельник

Православная церковь 22 февраля вспоминает святого Панкратия Печерского. В народе отмечают Лаптев день. Название возникло из-за того, что в указанный день плели лапти, а также чинили обувь. Однако есть еще одно название — Капельник. Оно связано со скорым потеплением и наступлением весны.
Что нельзя делать 22 февраля
Запрещено строить планы на будущее, так как они не реализуются. Не следует поднимать с земли деньги. Это может грозить неприятностями. Не рекомендуется бросать мусор на дорогу. Если указанный запрет нарушить, то можно потерять все свои сбережения. Кроме того, 22 февраля нельзя делать женщинам комплименты. Предки верили, что могут возникнуть проблемы: как финансовые, так и со здоровьем.
Что можно делать 22 февраля
По традиции, 22 февраля было принято чинить обувь. Также занимались генеральной уборкой и бытовыми делами. А еще следует посвятить время своим хобби. Кроме того, в названный день осматривали семена и выносили их на мороз, а затем уносили в тепло. Считалось, что это принесет большой урожай.
Согласно приметам, красный закат говорит про снегопад. В том случае, если снег липкий, то ожидается потепление. Если на небе не видно звезд, то это предвещает скорое окончание зимы.