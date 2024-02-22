В Краснодаре в 2024 году введут 1 тысячу новых парковочных мест

В Краснодаре в 2024 году введут около 1 тысячи дополнительных парковочных мест. Таким образом к декабрю их станет не менее 10 500, сейчас на городских парковках есть 9 480 мест.
«Отдельное внимание уделили усилению контроля за оплатой парковки и принятию мер к владельцам автомобилей, которые скрывают государственный регистрационный знак», — сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
В 2023 году платными муниципальными парковками воспользовалось 19,2 млн автомобилей. За стоянку на парковках жители столицы Кубани заплатили 181 млн руб., еще 326,3 млн руб. составили штрафы за неуплату парковки.