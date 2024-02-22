Две авиакомпании предлагают приобрести билеты на рейс для наблюдения за солнечным затмением в небе

В одной из авиакомпаний рассказали, что наблюдать за астрономическим явлением можно будет на борту самолета А220−300, который обеспечит «особенно превосходный обзор благодаря очень большим окнам». Уточняется также, что на этих рейсах пассажирам потребуются защитные очки.