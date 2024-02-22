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Две авиакомпании предлагают приобрести билеты на рейс для наблюдения за солнечным затмением в небе

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две американские авиакомпании предлагают пассажирам приобрести билеты на уникальный авиарейс, чтобы наблюдать за полным солнечным затмением на высоте 9 тыс. метров над землей, сообщает NBC News.
Источник: Reuters

По информации ученых, полное солнечное затмение можно будет наблюдать в небе 8 апреля 2024 года. Сообщается, что следующий раз это астрономическое явление случится только в 2044 году.

Как сообщают метеорологи, это затмение продлится в два раза дольше, чем аналогичное, которое произошло в 2017 году.

В одной из авиакомпаний рассказали, что наблюдать за астрономическим явлением можно будет на борту самолета А220−300, который обеспечит «особенно превосходный обзор благодаря очень большим окнам». Уточняется также, что на этих рейсах пассажирам потребуются защитные очки.

Несмотря на то, что часть билетов на рейсы уже продана, в компании уточнили, что запланированные рейсы могут быть задержаны или отменены «из-за факторов, находящихся вне их контроля, таких как погода».

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