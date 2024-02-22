Две авиакомпании предлагают приобрести билеты на рейс для наблюдения за солнечным затмением в небе

По информации ученых, полное солнечное затмение можно будет наблюдать в небе 8 апреля 2024 года. Сообщается, что следующий раз это астрономическое явление случится только в 2044 году.
Как сообщают метеорологи, это затмение продлится в два раза дольше, чем аналогичное, которое произошло в 2017 году.
В одной из авиакомпаний рассказали, что наблюдать за астрономическим явлением можно будет на борту самолета А220−300, который обеспечит «особенно превосходный обзор благодаря очень большим окнам». Уточняется также, что на этих рейсах пассажирам потребуются защитные очки.
Несмотря на то, что часть билетов на рейсы уже продана, в компании уточнили, что запланированные рейсы могут быть задержаны или отменены «из-за факторов, находящихся вне их контроля, таких как погода».