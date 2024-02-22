В Молдове февраль 2024 года обещает быть самым жарким в истории наблюдений: Изменение климата — это не только повышение температуры, это увеличение повторяемости экстремальных явлений

Нам всем давно ясно, что глобальное потепление не миф, оно набирает обороты и бьет рекорд за рекордом. Январь 2024 года выдался самым жарким за всю историю наблюдений. Впервые за постиндустриальную эпоху температуры у поверхности земли превысили +1,5°C в течение 12 месяцев подряд.
Прошлый год оказался самым теплым за последние 100 тысяч лет, поскольку наблюдалось невиданное нагревание поверхности океана, усугубленное феноменом Эль-Ниньо. Ученые из климатического центра Коперника предупреждали, что 2024-й продолжит традицию.
Так и случилось. Температуры на поверхности мирового океана повторили абсолютный рекорд августа прошлого года, а первые дни февраля побили и его. В результате температура воздуха оказалась в январе на 1,66°C выше доиндустриального уровня 1850−1900 гг. К началу февраля мир прожил первые в истории 12 месяцев с температурами выше доиндустриальных на полтора градуса.
В Молдове январь текущего года немного сбил нас с толку. Был и снег, и мороз, и лёд, но, тем не менее, средняя за месяц температура воздуха составляла −1,7 + 0,8ºС, что на 2−3ºС выше нормы. Не так уж и много.
Такой температурный режим в январе отмечается в среднем один раз в 3−5 лет. Максимальная температура воздуха повышалась до +16ºС (метеорологическая станция Тирасполь), что в январе наблюдается в среднем один раз в 20 лет. Минимальная температура воздуха понижалась до −19ºС (метеорологическая станция Бравича), но такое явление для Молдовы не редкость.
— В Молдове январь не был самым теплым, — уточняет начальник дирекции метеорологии Государственной гидрометеорологической службы Татьяна Стоматова. — Но первая декада января была аномально тёплой. Были зафиксированы даже температурные рекорды. Потом, из-за циклона, наступило резкое похолодание, которое смазало температурную картину. Так что, если брать средние температуры, то такой январь у нас действительно бывает раз в 3−5 лет. Что касается прошлого, 2023 года, то он, по температурным показателям похож на 2020 год. То есть, для нас такие годовые температурные показатели уже не в новинку.
Но вот февраль у нас получается действительно аномальный. Чтобы прийти к такому выводу, не обязательно прибегать к анализу специалистов. Самые смелые граждане даже в шортах на улицу выходили.
— С начала февраля мы наблюдаем аномально тёплую для этого периода погоду, — поясняет Татьяна Стоматова. — В среднем температура воздуха была на 8−10 градусов выше нормы, что отмечается в этой декаде впервые за весь период наблюдений. Максимальная температура повышалась до плюс 18, что отмечается раз в 40 лет. Во второй декаде февраля стало чуть прохладнее, но для зимнего месяца всё равно тепло. И по прогнозам в течение следующих дней будет ещё теплее. Так что у нынешнего февраля есть все шансы войти в историю, как самого теплого месяца за всю историю наблюдений. В любом случае, глобальное потепление — это уже реальность и для Молдовы. Мы говорим об этом давно.
Напомним, что прошлая осень была аномально сухая, что негативно сказалось на озимых. Зато январь восполнил недостаток влаги. Осадки в течение января выпадали в виде снега, мокрого снега и дождя. Сумма осадков за месяц на 90% территории составляла 35−75 мм (105−210% нормы), на остальной территории выпало 20−25 мм (70−85% нормы).
Тёплый февраль не гарантирует того, что и в последующие месяцы будут сохраняться высокие температуры. Расслабляться не стоит. Вспомните апрель 2017 года, когда неожиданно выпал снег.
Следует запомнить и следующее. Как утверждают специалисты, изменение климата — это не только повышение температуры, это увеличение повторяемости экстремальных явлений, таких как сильные ветра, жара и засуха, наводнения. К этому нужно готовится, адаптироваться. Надо учитывать этот факт. К примеру, если мы говорим о садах, то надо подбирать деревья с более мощной корневой системой, увеличить плотность укрепляющих столбов. Надо вернуться к посадке защитных лесополос. С каждым годом повторяемость стихийных бедствий будет увеличиваться, и мы должны быть к этому готовы.