В Молдове февраль 2024 года обещает быть самым жарким в истории наблюдений: Изменение климата — это не только повышение температуры, это увеличение повторяемости экстремальных явлений

— С начала февраля мы наблюдаем аномально тёплую для этого периода погоду, — поясняет Татьяна Стоматова. — В среднем температура воздуха была на 8−10 градусов выше нормы, что отмечается в этой декаде впервые за весь период наблюдений. Максимальная температура повышалась до плюс 18, что отмечается раз в 40 лет. Во второй декаде февраля стало чуть прохладнее, но для зимнего месяца всё равно тепло. И по прогнозам в течение следующих дней будет ещё теплее. Так что у нынешнего февраля есть все шансы войти в историю, как самого теплого месяца за всю историю наблюдений. В любом случае, глобальное потепление — это уже реальность и для Молдовы. Мы говорим об этом давно.