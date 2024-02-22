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Питьевую воду использовали на автомойках Жамбылской области

В Жамбылской области свыше 300 автомоек, банных комплексов и бассейнов работали без специального разрешения на водопользование, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.
Источник: Reuters

Эти объекты сферы услуг, использующие подземные воды, в том числе автомойки, бани и бассейны, работали без специального разрешения на водопользование, выдаваемого уполномоченным органом. Кроме этого, прокуроры установили, что отдельные автомойки использовали питьевую воду.

«На фоне ежегодно увеличивающегося дефицита объемов воды и проводимой политики государства по повышению эффективности водопотребления такое небрежное и безответственное отношение к такому жизненно важному источнику недопустимо. В результате ежегодно в бюджет области не поступали многомиллионные суммы налогов за добычу полезных ископаемых».

говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре отметили, что принимаются меры по исправлению ситуации и устранению допущенных нарушений.

Мы писали, что в Казахстане придумали, как заставить автомойки не использовать питьевую воду.

Напомним, во время недавней поездки в Алматы Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал не тратить питьевую воду на сады и мытье автомобилей. Он подчеркнул, что «Казахстан — вододефицитная страна», которой требуется общестрановая программа по обеспечению питьевой водой.