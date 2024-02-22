Питьевую воду использовали на автомойках Жамбылской области

Эти объекты сферы услуг, использующие подземные воды, в том числе автомойки, бани и бассейны, работали без специального разрешения на водопользование, выдаваемого уполномоченным органом. Кроме этого, прокуроры установили, что отдельные автомойки использовали питьевую воду.
«На фоне ежегодно увеличивающегося дефицита объемов воды и проводимой политики государства по повышению эффективности водопотребления такое небрежное и безответственное отношение к такому жизненно важному источнику недопустимо. В результате ежегодно в бюджет области не поступали многомиллионные суммы налогов за добычу полезных ископаемых».
В прокуратуре отметили, что принимаются меры по исправлению ситуации и устранению допущенных нарушений.
Мы писали, что в Казахстане придумали, как заставить автомойки не использовать питьевую воду.
Напомним, во время недавней поездки в Алматы Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал не тратить питьевую воду на сады и мытье автомобилей. Он подчеркнул, что «Казахстан — вододефицитная страна», которой требуется общестрановая программа по обеспечению питьевой водой.