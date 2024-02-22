Питьевую воду использовали на автомойках Жамбылской области

Напомним, во время недавней поездки в Алматы Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал не тратить питьевую воду на сады и мытье автомобилей. Он подчеркнул, что «Казахстан — вододефицитная страна», которой требуется общестрановая программа по обеспечению питьевой водой.