Что произошло в Иркутске в ночь на 22 февраля 2024 года: последние новости

На протяжении периода до 23 февраля Иркутская область продолжает ощущать сильные морозы. Самые низкие температуры воздуха зафиксированы в верхнеленских и южных районах, достигая отметки в −42 градуса (Жигаловский, Качугский, Аларский районы). В Иркутске же столбики термометров опустились до −33 градусов. По данным гидрометцентра, с 21 по 23 февраля местные жители могут ожидать аномально холодную погоду с температурой воздуха на 7−11 градусов ниже среднегодовых показателей для этого периода.