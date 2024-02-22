Что произошло в Иркутске в ночь на 22 февраля 2024 года: последние новости

На протяжении периода до 23 февраля Иркутская область продолжает ощущать сильные морозы. Самые низкие температуры воздуха зафиксированы в верхнеленских и южных районах, достигая отметки в −42 градуса (Жигаловский, Качугский, Аларский районы). В Иркутске же столбики термометров опустились до −33 градусов. По данным гидрометцентра, с 21 по 23 февраля местные жители могут ожидать аномально холодную погоду с температурой воздуха на 7−11 градусов ниже среднегодовых показателей для этого периода.
На участке земли, где расположены дачные кооперативы «Нептун» и «Ангара-3» на улице Берег Ангары, вступил в силу режим повышенной готовности из-за увеличения уровня воды в реке Ангаре. Протяженность затопленной территории достигает двух километров. Дорога, ведущая к Мегету, временно закрыта.
С 22 февраля временно приостанавливается работа нефрологического отделения в Ивано-Матренинской детской клинической больнице в Иркутске.