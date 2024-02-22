Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 22 февраля

В хабаровской больнице на поправку идет 25-летний пострадавший в жестоком нападении собак. Напомним, молодой житель шел на работу утром 14 февраля, когда его чуть не разорвала стая агрессивных животных. С него сняли скальп, ему разорвали ухо, но, к счастью, он выжил и рассказал «КП» — Хабаровск" о своем самочувствии и произошедшем.
С поезда в Хабаровском крае сняли 12-летнюю девочку, сбежавшую из дома. Как оказалось, она так сильно соскучилась по папе, который живет в Комсомольске, что решила сделать ему приятный сюрприз. Она купила билет и успела почти доехать до Города юности, когда ее обнаружили полицейские.
В Ванинском районе браконьеры растянули ловушку на диких животных. Почти километровый капкан обнаружили охотоведы. Вместе с общественниками они убрали ограждение с кустарными петлями и освободили проход для зверей.