Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 22 февраля

В хабаровской больнице на поправку идет 25-летний пострадавший в жестоком нападении собак. Напомним, молодой житель шел на работу утром 14 февраля, когда его чуть не разорвала стая агрессивных животных. С него сняли скальп, ему разорвали ухо, но, к счастью, он выжил и рассказал «КП» — Хабаровск" о своем самочувствии и произошедшем.