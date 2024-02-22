Только одна из четырех: охотсообщество Приморья не поддержало новации чиновников

Предложения об изменениях правил охоты в Приморском крае под эгидой борьбы за популяцию амурского тигра и сохранение его кормовой базы вызвали бурную дискуссию в охотничьих кругах. Охотничье лобби оказалось в регионе одним из наиболее организованных и представительных. Поэтому тихо и незаметно провести через парламент обращение к Минприроды с предложением дать губернатору полномочия вводить некоторые ограничения по охоте не удалось.
В стенах малого зала правительства Приморья вчера прошло расширенное совещание при комитете Заксобрания (ЗС ПК) по продовольственной политике и природопользованию, на котором охотопользователи обсудили идеи краевого Минлесхоза. Из четырех инициатив краевого правительства только одна — по запрету нарезного оружия при охоте на пушных зверей — встретила поддержку экспертов. Остальные предложения вызывают массу вопросов. Депутаты просят также провести отдельную встречу по ситуации с тиграми, сообщает ИА PrimaMedia.
Согласно тексту проекта письма, регион просит федерального министра прописать в федеральных правилах охоты особые полномочия для глав тех субъектов, где размещается ареал обитания амурского тигра. Речь идет о Приморье, Хабаровском крае, Амурской области и ЕАО. В частности, губернаторам этих регионов предлагается разрешить:
— вводить ограничения по применению любых световых устройств, тепловизоров, приборов ночного видения для добычи охотничьих животных в охотугодиях;
— устанавливать ограничения по количеству собак, используемых при осуществлении охоты на диких копытных животных, бурого и гималайского медведя, пушную группу животных (в Приморье озвучивается цифра в три собаки);
— запрещать применение охотничьего нарезного оружия калибра более 5,7 мм при любительской и спортивной охоте в ареале обитания тигра на пушную группу животных, за исключением охоты на росомаху, волка и рысь;
— сокращать сроки охоты.
«Они (изменения) направлены на сохранение кормовой базы амурского тигра в условиях резкого снижения численности кабана, уменьшение количества конфликтных ситуаций между амурским тигром и человеком, противодействие браконьерства и будут способствовать рациональному использованию охотничьих ресурсов», — аргументировали авторы инициативы.
Но принять решение по обращению на январском заседании было не суждено, несмотря на то, что комитет концептуально его одобрил. Из-за большого резонанса совет ЗС ПК решил не торопиться и выслушать охотников и охотопользователей, которых эти правила коснутся напрямую.
На встрече, прошедшей в среду, 21 февраля, был полный зал представителей охотничьих организаций из разных городов и районов края — некоторые выступали по ВКС. Любителями охоты раскрылся ряд членов Общественной палаты Приморья, действующих депутатов и бывших депутатов разных уровней — оказалось, что это крайне живой вопрос.
Замминистра лесного хозяйства Алексей Суровый дал пояснения по всем пунктам. Вопросов не возникло только по запрету на применение нарезного оружия в охоте на пушных зверьков.
«Тут всем как раз понятно, что если человек взял крупный калибр и пошел по документам на соболя, если он в него попадет из этого калибра, то от соболя ничего не останется. Явно на косулю идет», — пояснил единство взглядов председатель продовольственного комитета Андрей Андрейченко (ЛДПР).
«На сегодняшний момент на территории РФ разрешено использование тепловизоров при охоте на диких копытных животных, медведей и на пушную группу в ночное время. Но мы предлагаем, чтобы у губернаторов были полномочиями по регулированию вопросов, связанным с их использованием. По порядку их применения, по времени применения, по местам охоты, по способам охоты», — пояснил он.
Например, как он предложил, может предусматриваться вариант отдельной транспортировки оружия и тепловизора. Либо это может быть охота только на определенные виды охотресурсов или в определенные сроки. Или охота с тепловизорами разрешается на подкормочных площадках, только в тех охотхозяйствах, где есть объекты инфраструктуры, где налажена биотехния, где охотхозяйства вкладывают в развитие и увеличение численности копытных животных, перечислял он варианты.
Министерство считает, что тепловизор используется как орудие незаконной охоты.
«Мягко говоря, занимаются заготовкой мяса. Ездят по трассам, отстреливают животных, при этом мы ничего не можем сделать», — отметил Алексей Суровый.
Еще один аргумент — неконтролируемая охота с приборами ночного видения и тепловизорами значительно повышает риски, связанные со стрельбой по тепловому пятну без достаточного распознавания целей, что приводит к несчастным случаям. Но подтверждающую статистику по таким случаям никто не представил.
«Охота с автотранспорта в принципе уже запрещена. Если просто наши инспекторы не справляются, не могут ловить браконьеров, в целом ставить пятно на весь край и запрещать тепловизоры, я считаю, неправильно. Нужно повышать штат людей, и давать им более качественные технические средства, автомобили, топливо, чтобы они регулярно смотрели вдоль дорог и, в общем-то, по территории всего края отлавливали нарушителей. С этим надо бороться», — убежден парламентарий.
Замминистра лесного хозяйства признал проблему.
«У нас нет полномочий на работу на дорогах общего пользования», — сказал Алексей Суровый.
В очередной раз также прозвучало предложение прояснить ситуацию с популяцией тигров, заботой о которой инициаторы корректировок правил охоты объясняют их необходимость.
«Когда в 2005 году у нас численность тигров была 400 особей, то была одна конфликтная ситуация. В 2024 году у нас 700 особей — 204 конфликтные ситуации. Вам не кажется, что в принципе то, что мы делаем, это полумера? Просто надо тигра вывозить дальше, расселять его в сторону Сибири. И вот на это нужно выделять средства. Для нашего края тигр уже начинает становиться проблемой», — сказал депутат Цой, добавив, что не нужно дожидаться «когда-нибудь кого-нибудь съедят».
Председатель комитета ЗС по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис («Единая Россия»), ставший одним из инициаторов дискуссии, полагает, что нужно разделить вопрос по популяции тигра и регулированию правил охоты.
«На сегодняшний день у нас проблема кормовой базы для тигра не стоит. Мы говорим о кабане, но в тех хозяйствах, где идет подкормка, тигр не голодный. Он давит зверя, съедает только брюшину и пошел дальше», — отметил он.
В том, что касается правил ведения охоты, по мнению Игоря Чемериса, требуется тонкая настройка и понимание предмета.
«Туризм — это серьезный драйвер развития экономики Приморского края. В Приморском крае нет богатой истории, исторического наследия, как в центральной полосе. Но у нас есть море, и у нас есть тайга. Охота является одним из направлений развития экологического туризма. И задача власти исполнительной и законодательной создавать условия для того, чтобы мы регулировали отрасль, создавали условия для развития и притока сюда туристов, чтобы у нас в хозяйстве появлялись вольеры, чтобы можно было вести охоту круглый год и зарабатывали люди деньги на нас. Мы должны так делать», — уверен парламентарий.
Но в продолжение дискуссии про корректировку правил охоты под знаменем борьбы за тигров эксперт акцентировала внимание на недопустимости спекулирования на этой теме.
«Чего всегда стремились не допускать в Приморском крае — это противопоставлять интересы охотников, охотничьего хозяйства амурскому тигру. Нельзя опять возвращаться к тому, что мы противопоставляем эти интересы», — сказала Татьяна Арамилева.
Другое положение касается количества собак. Министерство считает, что в Приморье для охоты, в том числе коллективной оптимально использование не более, чем трех собак. Представители охотсообщества в большинстве своем с этим не согласны. По мнению присуствовавших экспертов, данный вопрос вообще должен регулироваться не властями, а владельцами охотохозяйств.
В части установления сроков охоты также получилась бурная дискуссия. Представители охотничьего сообщества согласны с тем, что необходимо учитывать особенности территории, климатические условия. Однако прежде чем давать соотвествующие полномочия региону специалисты просят министерство представить четкие критерии, по которым будут устанавливаться эти сроки.
«В следующий раз мы, наверное, должны услышать, каким образом министерство будет исполнять эти полномочия, если они у них появятся», — обозначила Татьяна Арамилева.
«Три предложения из четырех вызвали самую живую дискуссию даже среди специалистов, охотопользователей и представителей профильного органа. Представьте, какую дискуссию это вызывает среди простых охотников. Предложения в таком ключе, что нам дайте полномочия, а мы потом эти вопросы как-нибудь отрегулируем, очень здорово напрягают общественное мнение. Как мы видим, даже у регулятора нет пока понимания, как он будет это регулировать, когда у него появятся соответствующие полномочия. Вопросов не вызвали только ограничения по калибру. Поэтому, прежде чем эту историю дальше выносить в массы, нужно сначала внутри определиться, как мы собираемся эти истории регулировать», — считает Шутов.
По словам главы профильного комитета Андрея Андрейченко, это не последнее собрание.
«На ближайшее заседание Законодательного собрания мы эти вопросы выносить не будем. Сейчас мы все отработаем, все мнения еще раз соберем и снова встретимся, будем обсуждать, потому что проблема есть. Нам нужно учесть мнения всех заинтересованных сторон», — уточнил Андрей Андрейченко.