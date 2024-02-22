Только одна из четырех: охотсообщество Приморья не поддержало новации чиновников

«Когда в 2005 году у нас численность тигров была 400 особей, то была одна конфликтная ситуация. В 2024 году у нас 700 особей — 204 конфликтные ситуации. Вам не кажется, что в принципе то, что мы делаем, это полумера? Просто надо тигра вывозить дальше, расселять его в сторону Сибири. И вот на это нужно выделять средства. Для нашего края тигр уже начинает становиться проблемой», — сказал депутат Цой, добавив, что не нужно дожидаться «когда-нибудь кого-нибудь съедят».