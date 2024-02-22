В Хабаровском крае увеличат выпуск багги для СВО

Предприятие из Хабаровска увеличит производство багги «Ерофей» для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.



В региональной столице запущено единственное на Дальнем Востоке производство лёгких внедорожников. Скорость тактического вездехода по бездорожью достигает 100−120 км/ч, грузоподъемность — 350 кг. Транспорт ранее испытывали на полигонах Восточного военного округа и дорабатывали. В 2023 году было выпущено 25 единиц техники, большая часть направлена бойцам СВО.



По словам замдиректора компании Александра Лещенко, выпуск будет увеличен в 2,5 — 3 раза в этом году по отношению к предыдущему. Для расширения производства компания возвела новый цех площадью 1,5 тыс. квадратных метров. Запустится он весной.

— Цех оснащен широким парком оборудования, что позволяет осуществить принцип поточного конвейерного производства. Это существенно повысит объемы и производительную способность линии. Будет создано 45 новых рабочих мест, — сказал Александр Лещенко. Он добавил, что на конвейерную сборку багги в компании рассчитывают выйти к концу этого года. Техника может поставляться в военной и гражданской версиях, в том числе для отрасли лесоохраны и туризма. Багги может использоваться для выезда на природу, для поездок по пересеченной местности, пользующихся спросом среди туристов.